Jeremy Clarkson ja ta tütar Emily läksid kliimaaktivist Greta Thunbergi teemal vaidlema

Kui 59-aastane isa peab Thunbergi hellitatud jõmpsikaks, siis 25-aastane tütar ülistab 16-aastast rootslannat, kes julges keskealistele meestele ninanipsu teha ja need mehed vihaseks ajada, teatab news.com.au.

Kommenteerijate arvates on kuulus isa ja ta tütar kliimamuutuse suhtes erineval seisukohal.

Emily Clarkson kirjutas, et Thunberg on noorte hääletoru, kes annab paljudele lootust.

«See on vahva, et suur osa keskealisi juhtival kohal olevaid mehi ei saa Gretast üle ega ümber, kuna see tüdruk tahab maailma muuta,» kirjutas inglanna Twitteris.

Kuid endine «Top Geari» staar ja praegune «The Grand Tour» autosaate üks juhtidest Jeremy Clarkson lajatas tütre teate peale: «See ärahellitatud plika Greta seilas USAsse kalli, 15 miljonit naela maksva süsinikfiibrist jahiga, millel on ka diiselmootor. Sel pilkal on kallid mobiiltelefonid, sülearvutid ja internet, mis kõik on kinni makstud. Ta kasutab sotsiaalmeediat, et endale reklaami teha. Teda toetavad firmad, mis annavad talle raha. Kuidas selline kinnimakstud ja luksuses elav ärahellitatud jõmpsikas julgeb meile kliimamuutusest mingeid loenguid pidada?»

Mitmed sotsiaalmeedia kasutajad märkasid, et isa ja tütre vahel on lahvatanud kliimamuutuse ja Greta Thunbergi teemal sõnasõda.

Rootsi noor kliimaaktivist Greta Thunberg 27. septembril Kanadas Montrealis FOTO: Paul Chiasson / AP/Scanpix

Üks kommenteeris, et kas Emily on ikka märganud ta isa suhtumist.

Clarkson lisas, et Thunberg peaks avalikkuses esinemist ja kombeid õppima. Ta tütar kirjutas vastu, et naised võivad oma seisukohti avaldada igal viisil, kaasa arvatud karjudes.

Isa ja tütre sõnalises vägikaikaveos olid veel mõned vastakad arvamused, mis puudutasid Thunbergi.

Jeremy Clarkson avaldas möödunud nädalal kolumni, milles tõdes, et kliimamuutus on väidetavalt tõsine asi, kuid sellega ei peaks tegelema 16-aastane plika, kelle kohus on käia koolis ja õppida, mitte endast vanematele näkku karjuda, et nemad on kliimamuutuses süüdi ja tema lapsepõlve ära rikkunud.

«Oled oma poolele saanud sadu tuhandeid inimesi, kes ei saa tegelikult aru, millega nad liitusid. Ole hea tüdruk, pane oma suu kinni ja lase inimestel kes asja jagavad, sellega tegelda,» kirjutas Clarkson oma kolumnis.

Vasakult paremale: Richard Hammond, James May ja Jeremy Clarkson pärast «Top Gearist» lahkumist FOTO: STEFAN HEUNIS / AFP/Scanpix

2002 – 2015 juhtis Jeremy Clarkson koos Richad Hammondi ja James Mayga BBC autosaadet «Top Gear». Clarkson vallandati 2015 pärast seda, kui ta läks produtsendile kallale. Hammond ja May jäid Clarksoniga solidaarseks ja lahkusid samuti BBCst.

Kolmik sai tööd Amazonis, kus nad alates 2016 teevad autosaadet «The Grand Tour».

«Top Geari» juhtisid alates 2015. aastast Matt LeBlanc, Chris Harris ja Rory Reid.

LeBlanc ja Reid lahkusid 2018 ja nende asemele tulid Harrise kõrvale Andrew Flintoff ja Paddy McGuinness.

Jeremy Clarkson on olnud kaks korda abielus ja tal on kolm last.