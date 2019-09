Pildid: jõmmid rammisid Grete Paia auto matkaraja parkla võpsikusse

«Eks me omavahel ka spekuleerisime, et tegelikult oli ikkagi ilmselt väga õnnelik õnnetus. Kui minu autot ja seda teist Audit poleks ees justkui olnud, siis võib ainult ette kujutada, milliseks oleks võinud see olukord kujuneda juhtunut pealt näinud pere jaoks,» nentis Paia ja lisas: «põhiline, et inimesed viga ei saanud.»