Kes on luksusautodest ilma jäänud Ekvatoriaal-Guinea asepresident?

Šveitsi prokuratuur teatas selle aasta veebruaris, et valmis uuring, mis puudutab Obiang Mangue rahapesu ja varade väärkasutamist, kuid asepresidendile süüdistust ei esitatud, teatab reuters.com.

Selle asemel konfiskeeriti ta luksusautod, mis pandi Bonhams’i oksjonimaja 29. septembril toimunud oksjonil müüki.

Need autod olid Veneno Roadster, Koenigsegg One:1, Ferrari Enzo, LaFerrari, Reventon Roadster, Porsche 918 Spyder, Bugatti Veyron, McLaren P1 Coupe, Aston Martin One-77 Coupe ja Ferrari F12tdf.

Ekvatoriaal-Guinea asepresidendile Teodoro Nguema Obiang Manguele kuulunud Ferrari LaFerrari ja Bugatti Veyron EB 16.4 Coupe pandi oksjonile FOTO: DENIS BALIBOUSE / REUTERS/SCANPIX

Ekvatoriaal-Guinea asepersidendile Teodoro Nguema Obiang Manguele kuulunud Aston Martin One-77 Coupe (ees) ja Ferrari LaFerrari pandi oksjonile FOTO: Laurent Gillieron / AP/Scanpix

Celebritynetworth.com andmetel on selle mehe varanduse suurus 200 – 300 miljonit dollarit (182 – 273 miljonit eurot), kuid see võib ka suurem olla, sest tal on varjatud vara.

Arvatakse, et see mees on oma rikkus kokku ajanud saanud Ekvatoriaal-Guinea nafta- ja gaasitööstuses leviva korruptsiooni abil.

25. juunil 1968 sündinud Teodoro Nguema Obiang Mangue on Ekvatoriaal-Guinea presidendi Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ja ta naise Constancia Mangue Nsue Okomo poeg.

Obiang Mangue õppis Prantsusmaal Normandias asuvas l'Ecole des Roches erakoolis ja USAs Californias Pepperdine’i ülikoolis, mille ta edukalt lõpetas.

Ta poliitiline karjäär algas 1990. aastatel, olles oma isa nõunik. Umbes samal ajal määrati ta oma riigi põllumajandusministriks, teenides siis kuus umbes 3200 eurot, mis oli tema jaoks põhimõtteliselt taskuraha. Ta kulutas riigi raha luksusautodele, jahtidele, reisidele ja kinnisvarale nii kodu- kui välismaal.

Alates 2012. aasta maist oli ta teine asepresident, kes vastutas kaitse ja julgeoleku eest. 2016. aasta juunist sai temast esimene asepresident, see ametikoht võimaldab tal pärast isa surma või tagasiastumist presidendiks saada.

The New York Timesi teatel meeldib Ekvatoriaal-Guinea asepresidendile räppmuusika ja ta tegutseb ka sellise muusika produtsendina.

Talle meeldib käia pidutsemas USAs Los Angeleses ja Brasiilias Rio de Janeiros.

Näiteks möödunud aasta jõuludeks üüris ta superjahi Tattoosh, mille eest maksis 448 000 eurot. Ta külalistele esines seal räppar Eve.

Teada on, et mõned aastad tagasi kulutas see mees Lõuna-Aafrika vabariigis nädalalõpupeol sadu tuhandeid dollareid, sattudes selle tõttu nii oma kodumaal, Lõuna-Aafrikas kui läänes kriitika alla.

USA meedia andmetel kuuluvad Ekvatoriaal-Guinea asepresidendile kaks maja Lõuna-Aafrikas ning veel kinnisvara mitmes Aafrika, Euroopa, Lähis-Ida ja Lõuna-Ameerika riigis.

Talle kuulus ka luksusvilla Californias Malibus ja 500-ruutmeetrine korter Prantsusmaa Pariisi eksklusiivses 16. linnajaos, kuid need konfikeeriti seoses korruptsiooni ja rahapesu süüdistusega. Tal oli neis paikades mitu luksusautot.

USA võimud uurisid Teodoro Nguema Obiang Mangue tegevust ja leiti, et tegemist on korruptsiooniga. 2013. aasta juulis konfiskeeriti Californias ta mitu luksusautot ja pandi oksjonile.

19. jaanuaril 2013 lasi Obiang Mangue arreteerida itaallasest ehitusettevõtja Roberto Berardi, kes tegeles ehitamisega nii Kamerunis kui Ekvatoriaal-Guineas. Berardi avastas, et firmas, mille ta koos Ekvatoriaal-Guinea asepresidendiga asutas, toimub korruptsioon. Itaallasele määrati 1,2 miljoni euro suurune trahv ja ta vangistati ilma kohtu otsuseta.