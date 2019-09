Blondie laulja Debbie Harry tunnistab kirurgi käe all käimist

Blondie esileedil Debbie Harry'l ilmub sellel teisipäeval kaua oodatud memuaar «Face It», kus ta muuhulgas tunnistab, et on käinud näoringlõikusel ja väidab, et pole näo kohendamist kunagi varjanud.

Laulja võrdleb noa all käimist gripivastase vaktsiini süsti tegemisega ning tõdeb, et tegu on lihtsalt ühe viisiga kuidas enda välimuse eest hoolt kanda. «Kui see paneb sind end paremini tundma, parem välja nägema ja paremini töötama on kõik väga hästi,» ütleb Harry.

Laulja on ka varem tõdenud, et ta on lasknud oma nägu tööalastel põhjustel korrigeerida ja on pleegitanud juukseid alates 14. eluaastast, et meenutada filmistaari Marilyn Monroed.

Debbie Harry noorena. FOTO: / Caters News Agency/Scanpix

«Vanemaks saamine on raske. Nagu kõigil teistel, on ka mul ka häid ja halbu päevi ning päevi, kus ma loodan, et keegi mind täna ei näeks," jagab Harry oma vananemise kogemust.

Rääkides sellest, kuidas tema ikooniline välimus on aastakümneid inimesi lummanud, lisab Harry väljaandele: «Mõnikord olen mõelnud, kas ma üldse olen kunagi teinud midagi muud, peale ilus olemise, kas ma olen oma kuvandist kõrgem.» Samas tunnistab popstaar, et on oma 50-aastase karjääri jooksul alati oma välimust ka ära kasutanud.