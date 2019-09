Brad Pitt rääkis lahutuse kohta suu puhtaks

Selle kuu alguses New York Timesile antud intervjuus selgitas Pitt, et lahutus Joliest ajendas teda lõpuks joomisest loobuma ja alustama osalemist Anonüümsete Alkohoolikute kohtumistel. «Olin asjad viinud nii kaugele kui võimalik ja lõpetasin enda jaoks joomise õigustamise,» ütles Pitt. Näitleja muljetas ka oma AA-kohtumistel käimise kogemustest: «Istusin paljude meestega laua taga ja vestlesime nendel teemadel avatud ja ausal viisil. See oli see turvaline koht, kus ei antud hinnanguid. Väga vabastav oli paljastada inimestele oma iseloomu koledad küljed. Selles on suur väärtus,» rääkis Pitt.