Vaata, millise blondi kaunitari rannet ehib Liis Lemsalu furoori tekitanud kell nüüd!

Aega on. Pilt on illustreeriv.

Nädala alguses tekitas sotsiaalmeedias palju kõneainet laulja Liis Lemsalu (26) randmel ilutsev Daniel Wellingtoni kella ehtsus, fännid murdsid pead, kas tegu oli äkki pilditöötlusega. Tänaseks on selgunud, et tegemist ei olnud järeltöötlusega. Kuid nüüd on sama kell maabunud teise kuulsa kaunitari randmele, veendu ise, kas ka seekord on tegemist ehtsa pildiga.