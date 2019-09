Vallatud kaadrid: Kylie Jenner näitab jälle võimsaid kehakumerusi!

Maailma üks noorim miljardär Kylie Jenner hullutab jätkuvalt sotsiaalmeedias fänne seksikate piltidega, seekord on noor naine oma kehakumerused ära mahutanud imekitsasse erkroosasse pükskostüümi meenutavasse trikoosse. Nätsukummi roosa ja tugevalt keha vastu liibuv trikoo ei jäta just väga palju ruumi kujutusvõimele. Ühel pildil on Jenner suisa oma rinnast kinni haaranud, võib-olla on modellile muutunud tema võimsad kurvid väljakannatamatuks ja modell otsib oma keha põletava kuumuse eest tuge.