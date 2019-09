Austraalia seksitöötaja paljastab: mehe oskused voodis tema elukutse põhjal!

JURIST

«Kui soovid ohjeldamatut ööd voodis, siis on jurist selleks parim valik! Vahet ei ole, millega ta täpselt tegeleb, iga jurist on linade vahel krutskeid täis,» kirjeldab Amanda ja lisab: «nende jutud on huvitavad ja nad kannavad soliidseid ülikondi.»

POLITSEINIK

«Ma armastan politseinikke! Nad on tugevad, naljakad ja elulähedased,» alustab Amanda, kuid täpsustab: «seks nendega on nagu nemad: naljakas, armas ja kiire.»

Teetöölised. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

OSKUSTÖÖLINE

«Tänaval võivad nad olla häälekad, aga linade vahel on nad tasased,» kirjeldab Amanda teetöölisi, kes näitavad tihti pilte oma koerast ja on alati vallalised, kuna nad ei petaks oma paarilist. «Kuigi nad proovivad rõhku panna ka eelmängule, on nad liialt erutatud ja kiirustavad. Üldjuhul meeldivad neile ka vanemad lastega naised,» lisab Amanda oskustööliste kohta.

RAAMATUPIDAJA

«Natuke tagasihoidlikumad kui juristid, kuid nad on teadlikud, et nende töö on igav, seega ainuüksi naisega ajaveetmine on nende jaoks erutav,» toob Amanda välja ja lisab, et raamatupidajad tõid talle alati šokolaadi.

Mees arvutiga. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

IT-TÖÖTAJA/INSENER

«IT-töötajad ja insenerid saavad vist palju palka, sest nad olid minu kõige sagedasemad kliendid,» alustab Amanda ja jätkab, et nende elukutsetega mehed on voodis struktuursed, ning oskuslikud oma kätega. «Nad armastavad kaisutamist, eelmängu ja lõhnavad hästi.»

KUULSUS

«Kõige jubedamad!» tunnistab Amanda koheselt. «Kuulsust ei tohiks kadestada, ma pole kohanud kedagi teist, kes oleks enesekesksem või rohkem masenduses kui kuulus inimene,» kirub Amanda.

«Üks kuulus näitleja tsiteeris tundide viisi mulle oma filme, ning läks tujust ära, kuna ma ei olnud neid näinud,» tõi Amanda näiteks ja lisas lõpetuseks: «seks nendega ei ole kunagi selline nagu filmides.»

Arst. Pilt on illustratiivne. FOTO: SCANPIX

ARST/KIRURG

«Arstid sarnanevad juristidele,» alustab Amanda, «aga nad kipuvad sinusse armuma, isegi, kui neil on kodus naine ja lapsed.» Samas toob Amanda välja, et arstid on väga oskuslikud eelmängus, kuna nad tunnevad inimkeha läbi ja lõhki.

KURJATEGIJA

«Mida kõvem kurjategija, seda õrnem on ta voodis,» kirjeldab Amanda, kelle sõnul on kõik kurjategijad suletud uste taga tõelised härrasmehed. «Nad on voodis väga häbelikud, austavad naisi ja on väga lahked,» kiidab endine seksitöötaja ja lisab, et valiks voodikaaslaseks pigem kurjategija kui kuulsuse.

PANKUR