Yoko Alender meenutab Estonia hukku: jäin isata, minu tulevased lapsed vanaisata...

«Karge sügispäev, paistab päike, kõik liigub ja on samas justkui seisma jäänud. Palju mõtteid ja samas ei ühtegi. Nii vaikseks kõik on jäänud. Mis oli, see on läinud, mis tuleb alles ees,» meenutab poliitik ja arhitekt Yoko Alender 1994. aasta 28. septembrit.