Kas see Eesti kaunitar on Euroopa ilusaim naine?

Ajavahemikul 3.–7. oktoobrini toimub Hispaanias rahvusvaheline iluduskonkurss Mrs. Europe 2019, kus Eestit esindab modell, seltskonnategelane ja moeürituste korraldaja Ljudmilla Karpikova.

Konkursil võtavad mõõtu 24 kaunitari Euroopa eri kohtadest. Mrs. Europe ei ole pelgalt iluduskonkurss, vaid selle läbivaks teemaks on naistevastane vägivald ja lähisuhtevägivald.

Ljudmilla Karpikova esindab Eestit rahvusvahelisel iluduskonkursil Mrs Europe 2019. FOTO: Pressimaterjalid

Iga osaleja teeb konkursi raames teemakohase ettekande ning tutvustab oma riigi olukorda selles valdkonnas. Arutatakse võimalikke meetmeid olukorda parandamiseks ning muutmiseks.

«Õnneks isiklikult ei ole kokku puutunud selle teemaga. Kuid on väga kurb tõdeda, et paljude naiste jaoks on see õudne reaalsus,» ütles Ljudmilla. «Kõige kurvema statistika järgi registreeriti 2015. aastal kümme perevägivallaga seotud tapmiskatset või tapmist, mille tagajär­jel suri viis inimest,» lisas ta.

Et sellele probleemile tähelepanu juhtida, on Ljudmilla loonud T-särkide seeria, kus on peal teemakohased pildid ja pealkirjad. Neid ühendab kontseptsioon «Break the silence, stop the violence» («murra vaikus, peata vägivald») ning T-särkide peal on trükitud teemaviide #breakthesilenceDV.

«50 protsenti saadud tulust läheb Eesti naiste varjupaikade liidu toetuseks,» rääkis Ljudmilla. T-särke saab osta siit.

Angel Models Agency juht Anna Mikkonen, kes osales eelmisel aastal ise Mrs. Europe konkursil, sõnas, et tal on väga hea meel, et Ljudmilla võttis väljakutse vastu ning osaleb konkursil.

«Pöördume kõikide naisterahvaste poole: olge ilusad, õnnelikud ja terved. Lähisuhtevägivald ei ole norm. Tuleb meeles pidada, et leplik kannatamine ei ole lahendus. Ärge vaikige!» lisas Anna.