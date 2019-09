«Elu keset linna» näitleja kasutas oma naise peal USA luure piinamisvõtteid

Kohtulahendis on kirjeldatud intsidenti, kus Sepp surus magamistoas jõuga oma elukaaslasele padja näkku ja lämmatas teda nii tugevalt, et kui naine läks pärast jooma, siis vesi kurgust alla ei läinud.

Sepp lubas, et jutustab lähinädalate jooksul oma loo, lootuses, et keegi saab sellest abi. «Aidata neid, kes on täna vägivaldses suhtes ning on kas vägivallatsejad või nende ohvrid. Tänu psühholoogide ja psühhiaatri abile olen ma palju enda kohta teada saanud. Mul on pikk töö veel endaga ees. Minu käitumisele ei ole ühtegi vabandust,» kirjutas mees.