Hollywood grand old lady Joan Collins paljastab: Marilyn Monroe hoiatas mind!

Daami-tiitliga pärjatud Joan Collins pajatas Briti jutusaates «This Morning», kuidas Hollywoodi legend Marilyn Monroe hoiatas teda Hollywoodi huntide eest. Huntide all pidas Monroe silmas võimukaid Hollywoodi moguleid.

Collins oli Hollywoodi saabudes kõigest 21 aastane ja sattus juhuslikult põgusalt selleks ajaks juba maailmakuulsa Marilyn Monroega vestlema. «Kohtusin Marilyniga Gene Kelly kodus toimunud peol. Ta ütles mulle: «Ole ettevaatlik Hollywoodis huntidega, kallis.»»

Ma vastasin Monroele, et olen kolm aastat Briti filmides mänginud ja saan nende huntidega väga hästi hakkama. Monroe vastas mulle sellepeale: «Mitte nende võimu bossidega, kallis, kui nad ei saa seda, mida nad tahavad, lõpetavad nad sinuga koheselt kõik lepingud. Nad on seda teinud paljudele tüdrukutele.»

Collins meenutas saates ka mitmeid olukordi, kus vanad, rasvunud ja koledad filmiprodutsendid ja Hollywoodi juhtivtöötajad proovisid talle ebasobivaid viise kasutades ligi ajada. Mehed õhutasid noort naist karjääri edendamise nimel nendega voodisse hüppama.

Naise sõnul tiris üks juhtival kohal olnud produtsent tema ees püksid maha, teine mogul palus naisel endaga vanni sulistama minna ja kolmas abielus stuudioülemus pakkus naisele, et ostab Collinisile korteri, kus nad saaksid mitu korda nädalas koos voodirõõme nautida.

18-aastane Joan Collins 1952. aastal Londonis. FOTO: TopFoto/SCANPIX

Naine meenutas saates korda, mil ta Londonis ühel prooviesinemisel osales: «Üks produtsentidest üritas mind alati peale ekraaniproovi kinni püüda ja vastu seina suruda, et mind silitada.»

«Ta oli pikk, haisev ja jube ja ma lükkaksin ta endast eemale. Tol ajal ma ei arvanud, et selline tegevus on paremate osade saamise üheks paratamatuks osaks, keegi ei rääkinud mulle sellest, kuid ühel päeval jõudis see mulle lõpuks kohale,» rääkis Collins.

«Lõpuks see sama produtsent meelitas mind oma autosse. Ta oli teinud juba eelnevalt enne autosse istumist oma püksiluku lahti, ta haaras minu käest kinni ja käitus minuga täiesti ebasobimatult. Ma lihtsalt karjatasin,» kirjeldab staar oma kohutavat kogemust.

«Produtsent lihtsalt naeris minu üle ja kutsus mind ebaviisakalt «L» tähega algava sõnaga ning küsis: Kas sa ei tahagi seda osa?»

Collinisi sõnul vihjas produtsent, et kui ta ei lähe tema soovidega kaasa, siis jääb rollist ilma. Kuid näitlejal õnnestus see osa siiski saada, sest filmirežissöörile,kes oli Collinisi sõnul armas ja heatahtlik mees, nägi temas annet.

Kuigi Collins ütles, et ta pole kunagi castingu-diivanit rollide saamiseks kasutanud, lisas ta: «Arvan, et selline käitumine on olnud Hollywoodi filmitööstuse üheks osaks juba väga pikka aega.»

«Enamik neist meestest olid paksud , vanad ning koledad. Peate meeles pidama, et kui ma 1950-ndatel aastatel sellesse ärisse tulin, olid need mehed juba aastakümneid selles äris olnud, alates sellest ajast kui nemad olid oma 20-ndates. Ajaks mil mina kohale jõudsin olid nad eneseimetlejatest vanurid, kes kujutasid ette on Casananovad ja suurepärased armastajad voodis,» paneb veteran näitlejanna asjad paika.