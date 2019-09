Viinalass noomis oma õde, kes roolis autot põlvedega ja kõike veel filmis

Laulja õde Anna Grace Saar on Eesti juurtega ameeriklanna, kes tegutseb jumestajana ning on muuhulgas ka pastoriproua ja kolme lapse ema. Kuid tundub, et pastoriga abielus olemine ei tähenda, et naine mõnikord patustada ei tohiks. Seekord jagas naine Instagramis pisikest pattu nii venna kui ka fännidega. Patuks on ohtlik sõiduviis, mida vend Daniel Levi Viinlass ka enda InstaStory's fännidega jagab ning kutsub õde korrale. Naine roolis autot ainult põlvedega samal ajal tegevust filmides ja nautides kohvi ning kirjutas video juurde: «Driving with my knee since the early 2000's when my dad taught me his ways.» (Juhin autot oma põlvega alates varastest 2000 aastatest saadik, kui isa õpetas mulle oma autojuhtimise trikke). Viinalass omakorda kirjutas omapoolt jagatud Instastorys: «Kiidan laulu heaks, aga mitte sõidustiili. Hoidke alati käed roolil, lapsed».