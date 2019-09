Pedofiil Jeffrey Epsteini seksiimpeeriumiga seotud moelooja leiti üles Lõuna-Ameerikast

Prantsuse väljaanne Le Parisien ei täpsustanud 72-aastase Jean-Luc Bruneli asukohta, kuid teatas, mees oli kadunud ühe kuu. Ei ole teada, kas Epsteini võrgustiku uurijad on Bruneli juba tabanud ja üle kuulanud, kuid Prantsuse politsei olevat alustanud tema tegevuse uurimist.

Kaks naist süüdistavad Bruneli enda vägistamises ja kupeldamises. Need juhtumid leidsid aset 1970. – 1980. aastatel, kuid Brunel jätkas alaealiste tüdrukute otsimist ja nende ärakasutamist ka hiljem, olles seotud Epsteini võrgustikuga.

Hiljem leiti, et Epstein ja ta sõbrad kasutasid seksuaalselt ära vähemalt 36 tüdrukut, kellest noorimad olid 14-aastased.

Jefferey Epsteini sõprusringi kuulus mõjuvõimsaid ja jõukaid mehi nii USAst kui Suurbritanniast. Nende seas on USA president Donald Trump, ekspresident Bill Clinton ja briti prints Andrew.

Ameeriklanna Virginia Roberts Giuffre on üks neist, kes enda sõnul meelitati Epsteini pedofiiliavõrgustikku ning teda vägistasid nii prints Andrew kui ka moeekspert Brunel.

Kuid on veel kümneid naisi, kes süüdistavad nii Epsteini kui ta sõpru enda seksuaalses ärakasutamises.

USA politsei arreteeris Jeffrey Epsteini 6. juulil 2019 ja ta pandi New Yorgi Metropolitan Correctional Center vanglasse. Teda süüdistati noorte tüdrukute seksuaalses ärakasutamises ja vägistamises Floridas, New Yorgis ja Little St Jamesi saarel.