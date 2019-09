Arnold Schwarzenegger: Donald Trump tahab olla nagu mina

Schwarzenegger on Trumpi seni tümitanud, kuid sel nädalal oli tal varuks midagi sellist, mida saab komplimendiks pidada, teatab msn.com.

Ekskuberner andis intervjuu väljaande The Atlantic peatoimetajale Jeffrey Goldbergile ja ta ei jätnud mainimata ka Trumpi.

«Arvan, et Trump on minusse armunud. Ta tahab olla nagu mina. Kui ta hommikul üles ärkab, on ta esimene mõte: «Mida paganat, tahan olla Schwarzenegger».