Noor kliimaaktivist Greta Thunberg: Aspergeri sündroom ei tee mind rumalaks

16-aastase Thunbergi, kelle tee maailmaareenile algas 2018 korraldatud kliimastreikidega, nüüdne esinemine käivitas globaalse diskussiooni ning hulga poolt ja vastu reaktsioone, teatab iltalehti.fi.

Thunberg tegi 26. septembril Facebooki uue postituse, milles teatab, et ta vastaste arv on suurenenud ja nad on üha aktiivsemad.

«Nagu olete märganud, minu vihkajad on väga aktiivsed. Nad on ette võtnud minu välimuse, rõivad, käitumise ja ka erilisuse, sest mul on diagnoositud Aspergeri sündroom. Mind seostatakse ka vandenõuteooriate ja valedega,» kirjutas noor rootslanna Facebookis.

Thunberg jätkas, et vastases rõhutavad tema puhul ta sündroomi nagu see oleks mingi raske haigus, mis takistab tal maailma mõistmast ja aktiivne olemast.

Greta Thunberg augustis 2019 FOTO: BEN STANSALL / AFP/Scanpix

«Tundub, et minu vastased otsivad nüansse, mille abil tähelepanu kliimamuutuseprobleemilt ja ökoloogiliselt kriisilt kõrvale viia. Tean, et mul on sündroom, mis mu elu mõnevõrra mõjutab ja ma olen selle tõttu eriline, kuid ma ei ole haige. Praegune parim kättesaadav teadus ei ole arvamuse küsimus - see on fakt,» kirjutas Thunberg.

Thunbergi arvates kiusavad täiskavanud neid lapsi ja noori, kelle seiskohad neile ei meeldi.

«Kui aus olla, siis ma ei saa aru täiskasvanutest, kes kiusavad ja ähvardavad lapsi ja noori, kelle maailmavaade põhineb teadusfaktidel. Selle asemel võiksid nad teha midagi head, millest paljudele kasu on. Arvan, et need täiskavanud kardavad meid, uut põlvkonda ja tunnevad end ohustatuna, kuna nende maailmast arusaamine on meie omast erinev. Kuid maailm on ärganud, kohtume reedestel kliimaprotestidel,» kirjutas Thunberg.

Thunberg käivitas 2018. aasta suvel reedeti toimuvad kliimaprotestid, millega on ühinenud nüüdseks sajad tuhanded noored.

Greta Thunberg augustis 2019 New Yorgis FOTO: KENA BETANCUR / AFP/Scanpix

Reedest on saanud paljudes riikides lisaks Rootsile protestipäev.

Thunbergi andmetel on kliimaproteste korraldatud 170 riigis ja on toimunud üle 6000 kliimaväljaastumise.

Thunberg pani oma uue postituse juurde pildi, milleon teda näha purjekal. See rootsi tüdruk purjetas augustis üle Atlandi New Yorki kliimakonverentsile.

Greta Thunberg seilas üle Atlandi New Yorki ÜRO kliimakonverentsile FOTO: Mike Segar / Reuters/Scanpix

Thunbergi Facebooki vaata siit.

Aspergeri sündroom on autismi üks kergemaid vorme.

Selle sündroomiga lastel on tavaliselt raskusi sotsiaalse suhtlemisega ning neile on omased püsivad, korduvad, rituaalsed ja sihitud huvid ja tegevused.

Samuti on nad kohmakad ja nende keelekasutus võib olla ebatavaline.

Aspergeri sündroomiga lastel ei ole keelelise või kognitiivse arengu pidurdumist nagu teiste autismihäiretega lastel.