Soovid, et su võsuke saaks rikkaks? Need on kõige populaarsemad miljardäride võsukeste nimed

Need on nimed, mis võivad teie perele tuua nii edu kui ka raha. Luksus veebileht kasutas kümne miljardäride poolt eelistatud lapsenime tuvastamiseks nii oma siseandmeid kui ka veebipõhist teavet nagu Briti väljaande «The Sunday Times'i» iga aastast maailma rikkurite nimekirja.

Aaron Harpin, saidi HushHush.com asutaja ütles väljaandele: «Lapsevanemana soovite oma lapsele pakkuda parimat võimalikku elu ja jõukus on üks tegur, mis selle alla kuulub. Loodame, et see nimekiri annab tulevastele emadele ja isadele inspiratsiooni nimede osas, mis võivad võsukestele rajada parima elutee. Lõppkokkuvõttes jääb nimi kogu eluks - see on esimene asi, mida inimesed meie kohta teavad ja nimi võib mõjutada lapse tulevikku.»