Pildid ja video: Briti kuningakojas on oodata pulma, printsess Beatrice kihlus

«Yorki hertsogil ja hertsoginnal on hea meel teatada, et nende tütar, printsess Beatrice kihlus härra Edoardo Mapelli Mozziga. Kihlumine leidis aset selle kuu alguses Itaalias,» teatas Buckinghami palee.

Printsess Beatrice ja ta kihlatu kirjutasid sotsiaalmeedias, et nad on väga õnnelikud.

«Beatrice ja ta kallim on koos olnud ühe aasta, tegemist on kiirkorras kihlumisega,» arvasid psühholoogid.

Nad jätkasid, et kuningliku pere liikmena on Beatrice olnud kogu aeg meedia tähelepanu all ja see on nii mõnigi kord teda häirinud.