«Väike vihane» rootsi tüdruk ehk kuidas sai Greta Thunbergist globaalne fenomen?

«Ta kuulsaks saamine oli mõnevõrra juhuslik, kuid ta jäi õigetele inimestele silma. Sotsiaalmeedia võimaldab nii mõndagi, kuid tuleb valvel olla, et see tagasilööke ei tekitaks,» sõnasid Thunberi tähelendu analüüsinud.

Nende arvates on kolm põhjust, miks Greta Thunberg ja tema sõnum meteoorina lendu läks.

«Esimeseks põhjuseks on, et viimastel aastatel on inimesed saanud üha teadlikumaks kliimamuutusest, seda nii ÜRO kui mitme teise organisatsiooni kaudu ning Greta kliimasõnum huvitab paljusid. Teine põhjus on, et Gretal on taga hea lugu. Ta oli esmalt üksinda protestinud koolitüdruk, kellel samas on Aspergeri sündroom, mis ei takista tal aktiivset elu elamast. Ta on supertüdruku sümbol. Kolmas põhjus on ta selge sõnum – kliimamuutus on kohal, sellega tuleb tegeleda siin ja praegu. Ta ei tee ettekirjutusi ega anna näpunäiteid, mida sellises olukorras teha tuleks, kuid ta rõhutab, et tänapäeva teaduse abiga peaks saama kõige hullema ära hoida. Ka valitsused ja rahvusvahelised organisatsioonid ei pea teda ohuks,» selgitasid asjatundjad.

Greta Thunberg esinemas 23. septembril 2019 ÜRO kliimakonverentsil FOTO: STEPHANIE KEITH / AFP/Scanpix

Nad lisaisd, et Greta Thunbergi fenomenis mängib suurt rolli asjaolu, et ta on pärit Rootsist, mida tuntakse kui humaanset, väikest ja uute asjade eest seisvat riiki.

«Greta on pärit turvalisest Põhja-Euroopa riigist, millel maailma silmis on positiivne kuvand ning tüdrukutel ja naistel on sellel riigis hea elada. Need nüansid tegid temast globaalsel areenil aktsepteeritu. Vähem tähtis ei ole ka selle tüdruku esinemis- ja kõneoskus,» lisasid Thunbergi fenomeni analüüsinud.

Lisaks ülistamisele on Greta Thunberg saanud ka kriitika osaliseks. Eelkõige just vanemalt põlvkonnalt ja meestelt, kelle arvates ei suuda teismeline rootslanna maailma muuta, vaid ajab lihtsalt «kuuma õhku suust välja».

«Kritiseerjad tunnevad, et nemad ei ole suutnud nii hästi tabada teemat kui Thunberg ja selle tõttu ründavad nad teda. See tüdruk tõstab oma kõnedes esile asju, millele oleks pidanud vähemalt 10 aastat tagasi hakkama aktiivsemalt tähelepanu pöörama. Thunberg on vanemate põlvkondade suhtes kriitiline ja nemad tema suhtes, kuna tunnevad end kriitikast solvatuna,» teatasid sotsiaalteadlase.

Nad lisasid, et Greta Thunbergi etteasted on näidanud, et maailm ei saa enam vana viisi edasi minna ja praegu võimul olijad tunnevad, et jäme ots hakkab nende käest ära libisema nooremate kätte.

«Greta Thunbergist on saanud nii mõnegi juhi jaoks oht, kuna nad tunnevad oma positsiooni kõikumist ja otsuste kahtluse alla seadmist. Otsustusfoorumitel kuulatakse nüüd enam Thunbergi, mitte varem otsuseid langetanud keskealisi mehi,» tõdesid uurijad.

Need kritiseerijad on mitmel korral küsinud, et kas Thunbergi vanemad ei suuda või oska oma last kontrollida ning miks see tüdruk ei käi koolis, vaid sõidab mööda ilma.

Sotsiaalteadlaste arvates mängib Thunbergi juures rolli ka see, et ta on naissoost ja noor.

«Varasemad kliimasõnumid on tulnud keskealiste meeste suust, kuid Greta on naissoost ja alles teismeline. Ta on oma elu alguses ja ei ole kogenud veel suuri tagasilööke, olles maailma areenil nagu puhas leht. Globaalsete probleemide all küürus olev 21. sajandi maailm vajab sellist aktivisti, et säilitada lootus paremale tulevikule,» arvavad ta fenomeni uurijad.

Greta Thunberg 21.septembril 2019 ÜROs FOTO: Eduardo Munoz Alvarez / AP/Scanpix

Greta Thunbergi kohta levivad ka vandenõuteooriad. Näiteks arvatakse, et Thunbergi taga on Ungari päritolu USA miljonär George Soros, kellel on rootsi tüdruku etteastetest mingil viisil kasu.