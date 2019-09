Esimene Eesti naine vallutas üle 8000 meetri kõrguse mäetipu

Aivari postituses selgub, et hetkel on Katrin 7400 m laagris ja laskub homme alla.

MANASLU MÄGI

Nepalis asuv Manaslu, mida teatakse ka Kutangi nime all, on maailmas kõrguselt kaheksas mägi. See on osa Himaalaja mägedest ning Manaslu nime tähendus on «hinge mägi».

Manaslu mäetipp vallutati esimest korda 1956. aastal jaapanlaste Toshio Imanishi ja Gyalzen Norbu poolt.

2008. aastaks olid Mansalu tippu roninud 297 korda ning mägi oli selleks ajaks nõudnud 53 inimese elu.

Allikas Wikipedia.