Vaata Estonia mälestusmärgi autori leidlikke töid

Villu Jaanisoo üheks tuntumaks tööks Eestis on koos Jorma Mukalaga valminud minimalistlik mälestusmärk «Katkenud liin», ( 1996) mis püstitatud Tallinnas Suure Rannavärava bastionile mälestamaks parvlaeval «Estonia» traagiliselt hukkunuid. Jaanisoo on ka Villem Reimanile Kolga-Jaanis (1989) ja Jakob Hurdale Otepääl (1990) püstitatud mälestussammaste autor.

Villu Jaanisoo loomingu olulise osa moodustavad avalikku ruumi loodud pilkupüüdvad, vaimukad ja leidlikud teosed, mis muudavad tavavaataja arusaamu skulptuurikunstist ja selle võimalustest.

KUMU-s on eksponeeritud skulptori autorehvidest loodud «Tugitool» (2001). Samas tehnikas on valminud ka teosed «Tugitool 2» (2001) ja «Diivan» (2002), «Kummipart» (2003) ning «Buddha» (2006).

2018. aasta alguses hävis põlengus skulptori Helsingi Viiki linnaossa 2010. aastal loodud viie meetri kõrgune autorehvidest kummigorilla, ametliku nimega «Kõik on võimalik».



Elu24 uuris Villu Jaanisoolt, miks ta on paljude tööde puhul kasutanud materjalina just autorehve?

«Hakkasin autorehve kasutama, sest need ei maksa midagi ja mulle meeldis nende struktuur - see pind, mis nendest jääb. Kummide kasutamine skulptuuris on raske, see võtab aega ja jõudu, sest soovitud vormide saavutamine ei ole kerge» vastas Jaanisoo

«Lõppude lõpuks need ei tule ka tasuta - kumme tuleb tuua, säilitada ja töödelda, see on suhteliselt tüütu protsess. Hea on see, et kumm on materjalina ilmastikukindel ja läheb ajaga järjest ilusamaks»

Skulptor lisas, et oluline ka taaskasutamise idee, autorehvid on ühe elu juba ära elanud ja nüüd tuleb järgmine.

«See pole siiski minu jaoks esmane põhjus neid kasutada. Tähtis on ka see, et kõikidel inimestel maailmas on selle materjaliga mingi isiklik seos» ütles Jaanisoo

Jaanisoo rääkis, et on mitu korda otsustanud, et enam autorehvidest töid ei tee, sest see käib üle jõu. Skulptor ise ei taha enam selle materjaliga töötada, aga inimeste huvi kummitööde vastu on suur.

Kas Sinu skulptuurid kannavad ka peidetud sõnumit? Näiteks töö «Paradiisisaar»?