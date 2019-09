Video: maailma esirikkur Jeff Bezos ostab 100 000 elektrikaubikut

Bezos lisas, et heitkoguste vähendamine on huvitav väljakutse Amazoni jaoks, mis tarnib 10 miljardit pakki aastas ning millel on suur transpordi- ja andmekeskuse jalajälg, teatab reuters.com.

Tegemist on maailma suurima elektriautode tellimusega. Need valmistab firma Rivian Automotive LLC, mille elektriautodest ei teatud mõned aastad tagasi veel eriti midagi.

Rivianile on õla alla pannud nii Amazon, mis investeeris sellesse firmasse 700 miljonit dollarit, kui Ford Motor Co.

Bezose sõnul peaksid esimesed uue põlvkonna elektrikaubikud valmima 2021. aastaks ning kõik 100 000 autot on Amazonil kasutuses 2024. aastaks.

Riviani esindaja teatel peaksid esimesed 10 000 Amazoni elektrikaubikut jõudma teedele 2022. aastaks.

Bezose sõnul on ta jälginud huviga 2009. aastal asutatud autotootja Riviani arengut ja tema silmis on sellele firmal potentsiaali.

Amazonil on praegu klientide kaupu vedavaid kaubamasinaid 30 000. Sinna hulka ei kuulu United Parcel Service Inc ja USA Postal Service masinad, msi samuti Amazoni kaupa veavad.

Bezose sõnul on plaanis, et Amazon täidab Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid 10 aastat enne kokkuleppe ajakava, kasutade 2030. aastaks 100 protsenti taastuvenergiat, praegu on taastuvenergia osakaal 40 protsenti.

Jeff Bezose sõnul on plaanis, et Amazon täidab Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid 10 aastat enne kokkuleppe ajakava FOTO: ERIC BARADAT / AFP/Scanpix

Maailma esirikkur lisas, et Amazon aitab omaltpoolt kaas keskkonna säilimisele, investeerides 100 miljonit dollarit metsade ja märgalade taastamisse.

USA taganes president Donald Trumpi eestvedamisel Pariisi kliimakokkuleppest 2017.

Amazon on ka varem autode suurtellimuse teinud. 2018 tellis see firma Mercedes-Benzilt 20 000 Sprinter kaubaautot, kuid nüüdne elektriautode tellimus on märgatavalt suurem.

Jeffrey Preston Bezos (sündinud 12. jaanuar 1964) on ameeriklasest tehnoloogiaettevõtja, investor, elektriinsener ja filantroop, tuntud eeskätt Amazon.com-i tegevjuhina.

Ta vara suurus on pärast lahutust abikaasast MacKenzie Bezosest 111,3 miljardit dollarit (100 miljardit eurot).