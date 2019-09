Ülemus leidis «haige» töötaja baaris napsitamas

Ülemus. Pilt on illustreeriv

Firma vallandas valetanud töötaja ja mees läks endise tööandja vastu kohtusse, et ta vallandati põhjuseta.

Päijät-Häme ringkonnakohus langetas otsuse, et firma ei vallandanud töötajat ebaseaduslikult. Kohtu otsuse kohaselt peab ekstöötaja kandma ka kohtukulud.

Kohtus ilmnes, et töötaja teatas ülemusele, et ta ei saa alustada tööd kell 23. 00 nagu graafikus oli ette nähtud, kuna tal on kõrge palavik. Ülemus andis töötajale võimaluse võtta haiguspäev.