Juba sel laupäeval asuvad Tallinn Dollsi lõbusas ja üllatavas moesaates rõivaid disainima tuntud Eesti staarid

«Minu jaoks on kõige suurem väljakutse saate juures kogu riiete disainimine ise,» sõnab muusik Ott Lepland, et tema puutub rõivaste disainiga elus kokku päris esimest korda. «Kui täiesti aus olla, siis mul pole halli aimugi, kuidas peaks riideid disainima. Ma arvan, et kogu protsess üleüdse ja kõik komplektid, mida peame välja mõtlema, on minu jaoks kõige suuremaks väljakutseks,» tõdeb Ott.

Samuti ei ole tuntud youtuber Hensugusta mitte kunagi ühtegi rõivast ega kollektsiooni loonud – kõik see on tema jaoks uus ja pisut hirmutav. «Samas ma ootan ka seda! Tuleb lahe saade!» lubab ta.

Lauljatar Lenna Kuurmaa on ainus, kes on ka varem rõivadisainiga kokku puutunud ning Tallinn Dollsiga koostöös kollektsiooni välja andnud. Siiski on see ka tema jaoks suur väljakutse, sest pingelise võistluse käigus tiksub kuklas ajasurve – rõivaste loomiseks on käes vaid piiratud aeg. Tema käe all sünnivad saates veel nii mõnedki üllatavad rõivaesemed ja tähelepanuta ei jää ka kõige pisemad.