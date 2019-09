Briti sõjaväepolitsei on lahendamas ligi 40 aasta tagust lapseröövi müsteeriumi

«Pidin krõpse ostma, kuid mulle tuli see alles siis meelde, kui kassa juurde jõudsime,» meenutab Katrice'i ema Sharon oma tütre kadumise päeva: «panin ta kassa juurde maha ja palusin oma õel lapsel silm peal hoida. Läksin krõpsude järgi, mul läks umbes 40 sekundit, maksimaalselt minut.» Kassa juurde naastes oli aga Katrice kadunud ja naise õde arvas, et laps oli läinud emaga kaasa.

Arreteerimist kinnitas ka sõjaväepolitsei esindaja, kes lisas, et: «tegu on poolelioleva juurdlusega, mida me ei saa pikemalt kommenteerida.»

«Me tahame vastuseid, oleme põrgust läbi käinud ligi 40 aastat,» kommenteeris kaduma läinud tüdruku isa Richard (69) kahtlustatava arreteerimist. «See toob muidugi kõik tagasi,» lisas Richard nukralt, kuid täpsustas, et: «tahame õnnelikku lõppu, nagu kõik kadunud laste vanemad, aga see ei pruugi nii minna. Me lihtsalt loodame, et saame vastuseid.»