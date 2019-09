Hard Rock Laager 2020 avalikustas järgmise suve peo kuupäevad

Hard Rock Laagrini on veel aega, kuid peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on festivali suurematel fännidel juba sügisel meeled ärevad. «Seetõttu alustame tänavu piletimüügiga enneolematult aegsasti - juba lähipäevil on võimalik endale Hard Rock Laager 2020 pilet soetada ja siis sellega ühes vapralt tuleva suveni vastu pidada.»