Noor kliimaaktivist Greta Thunberg andis president Trumpile nutika ninanipsu

Thunberg osaleb sel nädalal USAs New Yorgis ÜRO kliimakonverentsil, Trumpi oli 23. septembril näha sealt korraks läbi astumas, teatab msn.com.

Varem oli Thunbergil Twitteris ta pildi juures tekst, et ta on 16-aastane Aspergeri sündroomiga kliimaaktivist, kes kutsub inimesi kliimastreikidele.

Paljud on kiitnud Thunbergi lakoonilist ja humoorikat vastust Trumpi tviidile.

On neid, kelle arvates ei tasuks Trumpil temast märgatavalt noorema inimesega sotsiaalmeedias rinda pista, sest ta jääks kaotajaks.

Twitteris on hakanud levima hashtag #GretaThunbergOutdidTrump.

Sotsiaalmeedias levib ka video, millel on näha Trumpi ja Thunbergi juhuslikku kohtumist ÜRO peamajas New Yorgis.

Greta Thunberg ja Donald Trump 23. septembril 2019 New Yorgis ÜRO peahoone fuajees

USA president on varem mitmel korral rõhutanud, et tema arvates ei ole mingit kliimamuutust ja selle teemaga tegelemine on ajaraiskamine.