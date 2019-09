Hullunud fänn tahtis Miley Cyrust viljastada

Meeskonnal oli õigus, sest turvamehed märkasid kontserdi ajal publikus 42-aastast David Rumseyt. Just see mees oli teinud lauljale aastaid sotsmeedia vahendusel ähvardusi, mille tõttu oli ta ka turvameeskonna jälgitavate nimekirjas.

Lauljatari turvamehed pidasid Ramsey kinni ning hullunud fänn viibib hetkel vahi all. TMZ allikate sõnul oli Ramsey kinnipidamisel öelnud, et: «minu elu missiooniks on Miley viljastada!»

Mehe Twitteri konto on täis kahtlaseid postitusi, kus Ramsey on Cyrusele kirjutanud juba alates 2018. aastast. Hullunud fänn on ohtralt kirjutanud ka Donald Trumpile, keda süüdistab Ramsey selles, et ta Cyrusele haiget on teinud.