Video: morsk uputas Vene mereväe polaaruurimispaadi

Morsk ründas ühte paati, kui see oli sõitmas laeva juurest saarele, tekitades paadikeresse augu. Kannatada saanud paadis olnud pandi teise paati ja nad pääsesid.

Teadlaste sõnul oli tegemist emase morsaga, kes tõenäoliselt kartis, et inimeste tõttu on ta pojad ohus. Pärast paadi uputamist morsk lahkus.

Morsk. Pilt on illustreeriv

Morsad on ka varem polaarteadlaste paate ja laevu rünnanud. Eriti ohtlikud on noored karjades elavad isased, kes kohe ründavad, kui mõni veesõiduk nende elupiirkonda satub.

Morskade kihvad on väga tugevad, olles võimelised augu tekitama nii inuittide nahast paati kui tänapäevasesse kergmaterjalist paati.

Polaaruurijad on tavaliselt hästi varustatud ja selle tõttu ei ole ohtu, et nad jäävad mõne looma meelevalda.

Morsk (Odobenus rosmarus) on ainuke morsklaste sugukonda kuuluv liik ja Arktika suurim loivaline.

Franz Josephi maa on saarestik Põhja-Jäämeres, selle pindala on 16 100 ruutkilomeetrit.

Tegemist on kaljusaartest koosneva saarestikuga, mis enamjaolt on kaetud liustikega.

Saartel valitseb arktiline kliima, aasta keskmine õhutemperatuur on –1,2...+1,6° C. Jaanuaris võivad õhutemperatuurid langeda alla –50° C.