Viljandi jalkamängul pealtvaataja «maha murdnud» turvafirma sai veel ühe vaenlase

Viljandi JK Tuleviku mängude ajal aeg-ajalt tribüünil tantsu vihtuv jalgpallisõber pühapäeval Hispaania ja Portugali järelkasvukoondise mängu ei näinud, sest turvafirma Meeskond töötajad murdsid ta enne kohtumise algust pikali ja toimetasid staadionilt välja, kirjutas Sakala esmaspäeval.

Jalgpalliliidu esindaja Mihkel Uiboleht ei osanud öelda, kas jõu kasutamine oli õigustatud. «Turvafirma seletusel ründas pealtvaataja turvatöötajat. Teiste külastajate väitel aga mingit rünnakut ei olnud,» ütles Uiboleht Sakalale.

Viljandi JK Tuleviku kogukonnajuht Marek Tiits kirjutas seepeale Facebookis, et aastate jooksul on tal selle firmaga negatiivseid kokkupuuteid kogunenud lademes. «Mingil kuradi arusaamatul põhjusel on see küündimatu ettevõte suutnud ennast meie koduse jalgpalli külge imeda ja seal püsinud, hoolimata sellest, et ta on aastate jooksul suure hulga Eesti jalgpalliga kursis olevate inimeste suus muutunud vaata et sõimusõnaks,» avaldas Tiits arvamust.

Tiitsu arvamusavaldusega liitus ka räpipunt 5miinust ja näitas Twitteris Meeskonnale keskmist sõrme. «See vend, keda nad väänasid, on sama sepik, kes «erootikapood x suur ahv» videos tantsu lõi. See ründamise jutt on bullshit,» asusid räpparid mängult välja visatud mehe kaitsele.

Nimelt osales härra eelmisel talvel 5miinuse ja Üllar Jörbergi koostöös sündinud loo «erootikapood x suur ahv» muusikavideos, kus ta tegi täpselt sama, mida Viljandi jalgpallimängulgi – tantsis ennastunustavalt.

5miinust kirjutas Twitteris, et ka neil on oma negatiivne kogemus Meeskonnaga olemas. «Aasta tagasi Rämmaril (5miinuse liikmete korraldatud üritus 1. septembril 2018 klubis Laev – toim) ütles turvameeskond Meeskond poolteist tundi enne uksi, et nemad ei turva. Kiirreageerisime litsentseeritud turvadest oma meeskonna,» meenutasid räpparid.

5miinust ütles Elu24-le, et see on avalik saladus, et Meeskonna töötajad on «saamatud ja s**alt juhitud». Turvafirma juhatusse kuuluv Eigo Sõster ei osanud räpipundi kirjeldatud juhtumit kommenteerida. «Selleks ajaks oli leping meil Laevaga lõppenud,» ütles Sõster Elu24-le.