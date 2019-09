Kas teadsid, et Liis Lemsalu uus singel on välismaa loo kaver? Kuula originaali!

Lemsalu uue singli algne versioon on pärit põhjanaabrite juurest. «Keho puhuu» on 37-aastase poplaulja Anna Puu mullune singel. Kusjuures Puu sai Soome superstaarisaates 2008. aastal teise koha, samas kui Lemsalu Eestis sama saate suisa võitis.

Lemsalu rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et kuigi värske singel «Kehakeel» on energiline ja tempokas, on selle tootmine seotud põhjanaabrite, mitte Ladina-Ameerikaga.