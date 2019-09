Liza Lind reageerib pisarsilmi Greta Thunbergi kõnele: see planeet on meie ainus kodu

16-aastane Rootsi aktivist Greta Thunberg pragas eilsel ÜRO kliimatippkohtumisel riikide juhtidega, et nad pole suutnud kasvuhoonegaaside heidet piirata ning süüdistas neid tema põlvkonna reetmises, vahendab Postimees .

Video Thunbergi pöördumisest viis Liza Linnu pisarateni. «Päris pisarad minu silmis. Kurbusepisarad, kuid ka rõõmupisarad, sest kuni on selliseid inimesi (nagu Thunberg – toim), on ka lootust,» kirjutas 22-aastane instastaar.

Lind selgitas, et kuigi esmaspäevad pole kunagi ta lemmikud, ajas ta nutma «mahasalgamine, jama seadusandlus ja asjatundmatu suhtumine isikliku rahalise kasu nimel».

Thunberg, kellest on saanud riikide kliimategevusetuse vastu võitleva noorteliikumise nägu, ütles esmaspäevasel kohtumisel, et oleme massilise väljasuremise alguses, kuid ainus, millest riigijuhid räägivad, on raha ja «muinasjutud igavesest majanduskasvust». «Kuidas te julgete?!» kõlas noore rootslanna sõnum.