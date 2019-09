Kadunud inimeste otsija Aare Rüütel Rehe juhtumist: ta soovis lahkuda nii, et teda ei märgataks

«Me ei tegele ennustamisega, kõik on veel võimalik,» avaldab Rüütel, kes on üheskoos vabatahtlike ja politseiga eile hommikul kadunud Aivar Rehet taga otsinud. «Fakt on, et eile hommikul lahkus ta kodust kapuuts peas ehk ei soovinud, et teda märgataks,» täpsustab vabatahtlik otsija.