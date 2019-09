Video: Greta Thunberg näitas grimassiga, mida ta arvab Donald Trumpist

Greta Thunberg vaatamas Donald Trumpi saabumist ÜRO peahoonesse New Yorgis. Meedia sõnul näitas tüdruk näoilmega, mida ta Trumpist arvab

Noore rootslanna näoilmest sai nii meedia- kui sotsiaalmeediahitt, mida paljud on kommenteerinud.

«Te röövisite minu unistused ja lapsepõlve, tehes tühje sõnu, kuid samas on mul ka vedanud, sest ma saan teile vastu astuda. Midagi tuleb teha, et inimesed kliimamuutuse tõttu ei kannataks ja meie elu toetav ökosüsteem kokku ei kukuks,» sõnas 16-aastane kliimaaktivist.

Ta lisas, et kõik noored vaatavad otsustajate poole ning kui need otsustajad noori petavad, siis noored ei anna neile seda mitte kunagi andeks.

Arvati, et Trump ei osale ÜRO kliimakonverentsil, kuna ta on seisukohal, et mitte mingit kliimasoojenemist ei ole.