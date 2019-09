Iiri «Josef Fritzli» tütred avalikustasid, et nad sündisid intsestist

Ajavahemikul 1981 – 1989 sünnitas Mary kuus last, kellest üks sündis surnuna.

Noor naine. Pilt on illustreeriv

«Politsei ja sotsiaaltöötajad oleksid pidanud meie ema kaitsma, kuid nad ei teinud seda. Tean, et ema Mary elas väga pingelist elu, tal oli öösiti igaks juhuks haamer padja all,» sõnas intsestitütardest vanim, 35-aastane Ashley Manning.

Kui Mary oli 22-aastane õnnestus tal naabri abiga USAsse põgeneda, kuid tuli paar aastat hiljem Iirimaale tagasi kui kuulis, et ta lapsed elavad asendusperedes, kus neisse ei suhtutud hästi.

Josef Fritzl on austerlane, kes vangistas oma tütre Elisabeti 24 aastaks nende kodumaja keldrisse ja kasutas teda seksuaalselt ära.

Tütar sünnitas seksiorjuse ajal seitse last.

Politsei jõudis selle pere saladuse jälile üle 10 aasta tagasi ja kohus määras 84-aastasele Fritzlile eluaegse vangistuse. Mehe tütar alustas koos lastega uut elu ja nad said uued nimed. Nende elukoht on salastatud.

Maryl läks lõpuks kõik hästi, ta lõpetas ülikooli ja temast sai psühhoterapeut, kes aitab vägistamisohvreid. Ta on õnnelikult abielus arst Karl O’Reillyga, kellega tal on veel kolm last.