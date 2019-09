Video: Sumatra saare idaosa on metsapõlengute tõttu muutunud «Marsiks»

Jambis, mis asub Sumatra saare idaosas, on õhk täis põlengust tekkinud ohtlikke osakesi ja aineid ning inimestele on jagatud sadu tuhandeid maske, et nad hingata saaksid, teatab theguardian.com.

Punase Risti vabatahtlikud jagamas Indoneesias Jambis näomaske FOTO: TRI ISWANTO / AFP/Scanpix

Indoneeslased jagavad sotsiaalmeedias fotosid ja videoid näidates, millistes kohutavates tingimustes nad elama peavad.

«Kas tõesti hakkavad olud Maal meenutama Marssi? Me ei ole kuskil teisel planeedil, kuid tunne on küll selline. Meil ei ole lõpuseid ega teisi organeid, mille abil hingata, meil on kopsud. Kuna hingame kopsudega, siis vajame elusolemiseks puhast õhku,» kirjutas Zuni Shofi Yatun Nisa.

Meteoroloogide sõnul on Indoneesia punane taevas tingitud Rayleigh' hajumisest, mis on valguse hajumine osakestelt, mis on väiksemad vastava valguskiirguse lainepikkusest. Erineva lainepikkusega valguskiirgust tajub inimene erineva värvusena.

Punakas kuu Indoneesias FOTO: CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP/Scanpix

Singapuri ülikooli teadlase Koh Tieh Yongi sõnul on selle fenomeni puhul tegemist teatud tüüpi osadega, mis on olemas vaid põlengu ajal.

«Suitsupilves on kõige enam ühe mikromeetri suuruseid osakesi, kuid need osakesed ei muuda nähtava valguse värvi. Kuid kui lisanduvad veel väiksemad osad, siis toimub punase valguse suurem hajumine kui sinise valguse puhul,» selgitas teadlane.

Euroopa Liidu ilmaennustusorganisatsiooni Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) andmetel põleb Indoneesias tuhandeid hektareid meie planeedi jaoks ökoloogiliselt tähtsat vihmametsa. Need põlengud tekitavad õhusaastatust, levitades mürgiseid aineid.

Tuletõrjujad kustutamas kahjutuld Indoneesias Palangaka Raya Sebangau looduskaitsealal. Tulest on tekkinud taevasse punane kuma FOTO: WILLY KURNIAWAN / REUTERS/Scanpix

Nii nagu Brasiilia Amazonases, süttisid ka Indoneesias metsatulekahjud uudismaa tegemisest.