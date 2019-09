Endine miss Madli Vilsar avameelses blogis: arvate, et pärast seda võitu oli kõik ilus ja roosiline?

Vilsar tunnistab blogipostituses, et tema Miss Estonia tiitel ning Reporteri ilmatüdruku maine on ainult osa temast, mida ta on avalikkusele söandanud näidata. «See on kõigest fassaad, mida inimesed on telekast ja uudistest näinud. See on vaid see osa minust, mida ma olen julgenud näidata,» räägib telenägu avameelselt.

Selgub, et teleekraanil näitas Vilsar õpitud «enesekindlust», mis oli kasvanud ajaga, et mitte tunda ennast nõrgana. «Alles hiljuti, paljude tegurite koosmõjul, tuli mul julgus rääkida sellest, kui keeruline on see teekond olnud. Nii minu kehale kui ka vaimule,» tunnistab missitiitli omanik.

«Ma olen eluaeg olnud teistest nö. suurem. Jah, mitte ainult pikem, vaid ka suurem,» jätkab Vilsar ja lisab, et: «aastaid ja aastaid soovisin, et oleksin väiksem, et minagi saaksin normaalses suuruses riideid kanda ja ei peaks olema igal klassipildil tagareas või see, kes poiste kõrval seisma peab.»

Vilsar meenutab postituses ka hetke teismeliseeast, mil moeagentuuri juhataja lubas talle modellitööd tingimusel, et neiu võtab kaalust alla. «Mulle anti äkki väärtus juhul, kui olen peenem. Ma võtsin alla meeletult palju,» meenutab Vilsar, keda saatis sarnane kogemus ka Miss Estonia võistlusel: «minu ankeet saadeti neile juhuslikult ja vastus oli üsna sarnane. Kui suudad nii ja nii palju alla võtta saad rongi peale,» kirjeldab Vilsar missivõistlusele jõudmist.

«Mis te arvate, et pärast seda võitu oli kõik ilus ja roosiline? Ma olin muidugi nii meelitatud ja õnnelik. Tollel ajal oli mul meeletult toetav peika, aga kogu selle stressiga, mis kaasnes, suutsin ma kõik vussi keerata,» jätkab Vilsar, kelle kaal pärast tiitlivõitu kõikuma hakkas. «Ma olin näljane ja ei toitunud korralikult,» meenutab Vilsar ja tänab sealjuures oma toetavat perekonda, kes teda igal sammul aitasid.

«Minu kaal käis üles ja alla, ning oli tihti hetki, kus ma ei tahtnud kodust väljagi minna, kui ma olin jälle natuke juurde võtnud,» meenutab Vilsar ja tunnistab, et küsimusele, miks ta ei suutnud kaalu hoida, ei oska ta vastata. «Paljud teavad seda tunnet, et saad ree peale, kaal langeb ja hea on olla, ja siis äkki juhtub midagi, ning kõik kukub kolinal kokku. Ma tundsin, et minu väärtus on vaid kaalunumbris ja kui see ei olnud õige, olin ma ei keegi,» meenutab Vilsar.

«Kõik, kes me maadleme kaaluga, oleme üldiselt emotsionaalsed inimesed ja kui me ei saa isendaga rahu sõlmitud, siis kõik need emotsioonid võtavad meie üle võimust, ning hakkavad meie keha mõjutama,» rõhutab Vilsar ja toob välja, et nii enesearmastamise kui ka kaalukaotuse võti on eneseusaldus.

«Ma olen õppinud, et vahet ei ole mis suuruses ma olin, olenes kõik sellest, kuidas ma ise mõtlesin ja mõtlen praegu. Kui palju lasen teistel endale väärtust määrata või, kui palju ma iseennast hindan ja armastan. Ma ei hakka kunagi kellegi teise jaoks piisav olema, kuni ma ei suuda iseendaga rahu luua ja aru saada,» räägib Vilsar, kes ei häbene oma keha enam nii nagu vanasti: «olen tunduvalt suurem kui kunagi varem, aga esimest korda elus ma tunnen, kuidas ma suudan eksisteerida siin maailmas palju rahulikuma südamega.» Vilsar lisab, et on õppinud oma keha tundma: «olen aru saanud, et õnnelik ja särav inimene on palju ilusam, kui ennast vägisi piitsutav ja kõiki elamusi elus piirav inimene.»