Video: aastaid köögiseinal olnud teos osutus keskaja kunstniku meistriteoseks

Hiljuti sai ta teada, et tegemist on Firenze kunstniku Cenni di Pepo, kunstnikunimega Cimabue (1240 – 1302) teosega, millel on kujutatud Jeesust, teatab afp.com.

Itaalia Firenze 13. sajandi kunstnik Cimabue keskaegsel gravüüril FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Kunstiekspertide teatel on selle maali nimi «Jeesuse pilkamine» ning oksjonil maksab see umbes 4 – 6 miljonit eurot. See teos osa triptühhonist, mis sellel kunstnikul valmis 1280. aasta paiku ning ta kujutas sellel Jeesuse kannatusi ja ristilöömist.

Üks selle triptühhoni osamaal «Neitsi Maarja ja Jeesuslapsuke kahe ingliga» on Londonis National Gallerys ja teine «Jeesuse piitsutamine» on New Yorgis Frick Collektion kunstimuuseumis.

National Gallery sai triptühhoni osa 2000. aastal pärast seda, kui üks briti aristokraat koristas Suffolkis päranduseks saadud mõisa ja leidis selle.

Anonüümseks jääda soovinud prantslanna sõnul hoidis ta nimetatud maali vahel ka elutoas, kuid enmasti rippus see köögis pliidi kohal.

Naine pidas seda vanaks usupildiks, mille keegi võis kunagi oma kodu jaoks maalida. Kuid teda hakkas huvitama, kes võis sda teha ja ta viis kohalikku oksjonimajja maali hindamisele.

Itaalia Firenze 13. sajandi kunstniku Cenni di Pepo, kunstnikunimega Cimabue teos «Jeesuse pilkamine» FOTO: Philippe Lopez / AFP/SCANPIX

Ta sai teada, et tegemist on kunstiaardega, mis on osa 13. sajandi kolmikmaalist.

Naine oli nõus selle maali panema oksjonile, mis toimub 27. oktoobril Senlis.

Keskaegse Firenze kunstniku ja mosaiigimeistri Cimabue töid mõjutasid Bütsanti eeskujud ja ta lõi oma Itaalia-Bütsantsi maalistiili.

Ta teostel kujutatud inimesed on rohkem «elus» ja kolmemõõtmelised kui teiste selle ajastu kunstnike teostel.