Juutuuberid Villig ja Rannaväli meenutavad rebaste ristimise hullemaid hetki: pidi suuga tampoone välja võtma

Saatejuht Jüri Butšakov rääkis, et oli lugenud 10 aasta taguse juhtumi kohta, kui ristimisel osalenud «rebasele» lõigati noaga pöidla peale R-täht ning gümnasiste sunniti sõitma alla kana väljaheidetega kokku määritud liumäelt. «Ma tahaks teada, mis koolides... see ei saa olla ju eliitkool, see peab olema kuskil maapiirkonnas,» arvas Villig.

Ka Rannaväli nõustus, et tema nii ekstreemseid lugusid kuulnud pole. «Mul on tunne, et kui oleks olnud, siis me lihtsalt poleks nõus olnud sellega,» sõnas juutuuber.

Villig rääkis, et kui teda ristiti, oli tal väga lõbus ning midagi liiga rõvedat tegema ei pidanud. «Aga kui mina ristisin, siis olin juba teises koolis, kus olid natuke teised traditsioonid, ja kui vaatasin, mida meie rebased pidid tegema, siis see oli ikka päris hull,» rääkis juutuuber.

«Kõige hullem, mis ma mäletan, oli pesukauss, mis oli tomatimahla täis, sinna sisse olid pandud tampoonid ja inimesed pidid need suuga välja võtma. See tundus ikka päris rõve,» kirjeldas Villig eliitkooli rebaste ristimist.

Villig rääkis, et mõnes seltskonnas käis ristimise juurde ka alkohol. «Ma tean, et on koolipäeva jooksul sunnitud alkoholishotte (pitse – toim) võtma ja keerutatud sind ringi, et süda täiesti paha,» meenutas Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumist keskhariduse saanud juutuuber.