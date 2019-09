Võigas paljastus: Demi Moore'i ema kupeldas tütart 500 taala eest!

Kuigi tol õhtul aset leidnud sündmused olid õõvastavad, ei usu Moore tänase päevani, et ema teda tahtlikult kupeldas. Näitleja emal oli alkoholisõltuvus ja ta vedas oma teismelist tütart mööda baare, et meeste tähelepanu pälvida.

«Sügavas südames ma usun, et ta ei teinud seda teadlikult ega meelega,» vastas Moore ajakirjaniku küsimusele, kas ta arvab, et ema kupeldas teda teadlikult vägistajale. «Ma ei usu, et see oli sirgjooneline tehing, kuid ema andis sellele mehele ligipääsu minule ja pani mind ohtlikku olukorda mis lõpuks tekitas mulle palju kahju.»