Kas eestlannast supermodell Karmen Pedarul on tõesti uus kallim?

Tundub, et tänaseks on modell leidnud enda kõrvale mehe, kes teda ka väärib. Naine on nimelt mitmel korral oma Instagrami Story's jaganud pilte endast tõmmu mehe käevangus. Tegemist on itaallasest stilisti ja moekunstniku Francesco Scognamiglioga (44). Viimati jagas naine sotsiaalmeedia vahendusel kaadrit, kus käsikäes väisati moeeliidi heategevuslikku moeüritust «Green Carpet». Ka Scognamiglio on jaganud pilte, kus on koos Pedaruga ning mehe Instagramist leiab paarist pildi, kuhu alla on mees kirjutanud: «Eile õhtul koos oma ingliga 🌙 Armastan sind #karmenpedaru» Kas tegemist on Pedaru uue kallimaga või on supermodell lihtsalt moekunstniku muusa? Seda näitab aeg.