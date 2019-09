Ai, milline apsakas! Kendall Jenner jagab piinlikult seksikaid pilte

Kendall Jenneril ei olnud täna just kõige parem päev kuid tundub, et naine ei ole sellest end heidutada lasknud. Kendall ja õde Kim Kardashian (38) olid kohale kutsutud Emmy-galale, kus pidid üle andma parima võistlusprogrammi auhinna. Naised tegid oma margi maha kui esitasid kiidulaulu enda tõsielusarja kohta ja väitsid, et nad teavad nii mõndagi sellest, kuidas tavainimesed elavad. Saalitäis teleprofessionaale puhkes usutluse peale naerma. Loe lähemalt juhtunust SIIN!