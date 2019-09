Verinoor naine abiellus oma suhkruissiga

Ettekandja Miranda tegi endale 2017. aasta juulis saidile profiili ja hakkas deitima mitmete suhkruissidega. Noor naist ajendas uut elustiili proovima sotsiaalmeedias nähtud mitmete kaunite naiste ja modellide profiilid, kes reisisid mööda maailma ringi ja teenisid meestega kohtingutel käimise eest suuri summasid.

Miranda ütles väljaandele: «Kui saidiga liitusin elasin Kansases ja olin 18-aastane õpilane, kes otsis eluperspektiivi. Alguses oli lõbus - kohtusin edukate meestega ja sain ühelt härralt kingiks ligi 3800 dollarit (3450 eurot). Mind külvati kingitustega üle - ma sain kingiks ehteid, lilli, parfüüme ja disainerrõivaid.»

Naise sõnul olid kõik mehed, kellega ta kohtamas käis targad, edukad, helded ja kaastundlikud. «Nad ei pannud mind kunagi ennast ebamugavalt tundma, aga ma mõistsin, et nende elust on justkui midagi puudu ja nad tundsid ennast õnnelikumalt minu seltskonnas,» jagas Miranda oma kogemust.

«Kuid siis ma kohtusin Aaroniga ja temast sai minu suhkruissi,» pajatab Miranda. Esimesel kohtingu eest andis külmutusseadmete tehnoloogi ametit pidav Aaron Mirandale 300 dollarit (270 eurot).

Paar, kellel on 14-aastane vanusevahe, leppis kokku, et neil on vastastikku kasulik suhe ja Aaron maksab Mirandale iga kohtingu eest 300 dollarit.

Esialgu kõik töötas, kuid pärast neljandat kohtumist mõistsid mõlemad, et nende suhe on tõsisemaks muutumas ja nad mõlemad tahavad midagi enamat.

Aaron ütles väljaandele: «Ma sain peale neljandat kohtingut aru, et asjad on tõsisemaks muutumas, me hakkasime rohkem aega koos veetma, sest meile mõlemale meeldis üksteise seltskond.»

Ka Miranda sõnul hakkasid nad üksteisega kokku kasvama ning ta ei soovinud Aaronilt enam kohtingute eest raha vastu võtta. Paar kolis kokku elama ja veel sama aasta suvel palus Aron naise kätt.

Miranda sõnul ei otsinud ta tol hetkel armastust vaid soovis hoopis oma eesmärke täide viia.

«Kui sa avad oma südame ja mõtled piirideta, siis on võimalik leida armastust kõikjalt. Osad naised on nendel tutvumissaitidel kindla põhjusega ja on väga valvsad, et nad ära ei armuks.»

Miranda usub, et kõigi jaoks on kuskil see õige inimene olemas. «Aaron on minu jaoks see õige, ta kohtleb mind austusega, hindab minu arvamust ja soovib, et ma oleksin parim versioon iseendast.»

Miranda ja Aaron väidavad, et nad ei kahetse oma otsust abielluda.