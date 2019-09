Video: Indias sündis kolme käe ja nelja jalaga tüdruk

Poiss on normaalne, kahe käe ja kahe jalaga, kuid tüdrukul on kolm kätt ja neli jalga, teatab newshub.co.nz.

«Poisi ja emaga on kõik korras, kuid tüdrukul oli hingamisraskusi, mille tõttu ta vajas lisahapnikku. Nüüdseks on ta seisund stabiliseerinud,» lisas arst.

Raju abikaasa Badhulal Gujari sõnul ootasid nad oma esimest last väga ja neile oli üllatus, kui selgus, et nad saavad mitu last.