Video: paar hülgas alaealise adopteeritud tütre väites, et ta on täiskasvanu

Tüdruk. Pilt on illustreeriv

Juunist 2012 pärit haigladokumentide kohaselt oli tüdruk 11-aastane. Michael ja Kristine Barnett muutsid samal aastal oma tütre vanust, et ta on 22-aastane.

Uurimine näitas, et Natalia sündis Ukrainas ja ta toodi 2008 adopteerimisprogrammi raames USAsse, kus Barnettide pere ta kaks aastat hiljem adopteeris.

Advokaat lisas, et Barnettid adopteerisid enda arvates väikese lapse, kuid tegelikult oli see tüdruk vanem. Oma lühikese kasvu tõttu õnnestus 20. eluaastates noorel naisel alaealist teeselda.

Nii Michael kui Kristine Barnett eitavad, et nad oleksid lapse hüljanud. Nad kirjutasid sotsiaalmeedias enda kaitseks, et Natalia on täiskasvanu ja täisealine peab ise hakkama saama.