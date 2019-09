Video: 22-aastane armeenlanna nutab pisarate asemel valulikke «kristalle»

Naise sugulane arvas esialgu, et Kazarynile väike klaasitükk silma. «Aga tema silmadest tuli järjest rohkem kristalle, ning me viisime ta lõpuks arsti juurde,» kirjeldas ta lühidalt.

Venemaa silmaarst Tatyana Shilova kinnitas REN telekanalile, et selline juhtum on väga ebatavaline, kuid mitte ainulaadne. «Selline patoloogia ilmneb harva, ning arstidel võib olla raskusi selle tuvastamisega.»

«Pisarates on proteiinid, rasvad, mikroelemendid, pisarates on teatud iooniline side. Kui soola kontsentratsioon tõuseb, võib see kiirendada kristallisatsiooni teket. Proteiinid pisarates võivad samuti tihedust suurendada,» selgitas Shilova, kuid lisas, et kristall-pisarad võivad viidata ka teistele probleemidele.