Pildid ja video: Münchenis algas õllepidu Oktoberfest, kohalikke nörritavad naiskülaliste liiga avarad dekolteed

Saksa ja Soome meedia teatel ei jooda sellel festivalil ainult õlut, vaid toimuvad ka paraadid ja kontserdid, millel astuvad üles rahvamuusikakollektiivid.

Saksa naised kannavad sellel õllesündmusel traditsioonilist riietust dirndl'it, mille dekoltee on väike või kaelus sootuks kinnine.

Naised seksikates dirndl'ites FOTO: / imago/Spöttel Picture/Scanpix

Seevastu välisriikidest pärit naised kannavad avara dekolteega dirndl'it, ärritades ja nörritades sellega kohalikke, kelle arvates võõrad naeruvääristavad nende rahvarõivaid.

Veel paarkümmend aastat tagasi kandsid sellel festivalil Baieri rahvarõivaid vaid ettekandjad ja muusikud, kuid mitte külastajad.

Viimasel kümnendil on hakanud rahvarõivaid kandma kõik, kes sellel festivalil osalevad, nii kohalikud kui võõrad.

Meestel on nahkpüksid, ruuduline või valge särk, põlvikud ja kaabu ning naistel dirndl, mille seelikuosa peaks traditsiooniliselt olema pikk ja kaelaosa kinnine. Turistid eelistavad aga seksikamaid variante.

Naine seksikas dirndl'is FOTO: BABIRAD/SIPA /Scanpix

6. oktoobrini kestval Oktoberfestil on üle poole turistid, kes kohalike sõnul sageli eiravad festivali reegleid, joovad end purju, laamendavad, kaklevad ja ka nende riietus jätab soovida.

Rahvamuusikute rühma Georgenstoana Baierbrunn endine juht Franz Thalhammer on arvamusel, et Baieri rahvarõivad on labastatud, kuna iga «mats» tõmbab need endale selga.

«See käib eriti just naiste dirndl'i kohta. Tegemist on rahvarõivaga, mis teeb iga naise kauniks, kuid kui sellel on avar dekoltee, siis teeb see naise koledaks. Viimastel aastatel on tunne, et kõik naised, kes Oktoberfestil dirndl'eid kannavad, on tegelikult pornostaarid, sest nende riietus meenutab seksitöötajate riietust,» teatas sakslane.

Thalhammer lisas, et ka välismaa mehed oma ülikitsaste nahkpükstega on samasugused, nagu dekolteega dirndl'eid kandvad naised.

«Müncheni Oktoberfesti õlletelgid on täis joobnud välismaalasi, kes üritavad olla baierlased. Nende arvates piisab baierlaseks saamiseks sellest, kui nad tõmbavad selga kohalikud rahvarõivad. Nad on need rõivad tegelikult labastanud,» jätkas rahvamuusik.

Tema kogemuse kohaselt on Oktoberfesti kõige kohutavamad külalised itaallased ja austraallased.

Sakslane tõi näite, et kuidas suhtuksid Austraalia aborigeenid temasse, kui ta läheks sinna, võtaks end poolalasti, teeks kehale nende traditsioonilise mustri ja kuulutaks end aborigeeniks.

Austraalia aborigeen. Pilt on illustreeriv FOTO: CARL DE SOUZA / AFP/Scanpix

Baieri rahvarõivaid tootvad firmad ja neid müüvad kauplused on märganud, et turistid ei taha traditsioonilisi rahvarõivaid, vaid seksikaid.

«Meie kaupluses on müügil nii traditsioonilisi kui seksikaid Baieri kostüüme. Turistid eelistavad seksikaid ja need lähevad rohkem kaubaks,» sõnas Münchenis oleva rahvarõivaste poe müüja Ulku Stephanides.

Saksamaa Oktoberfest sai alguse 19. sajandil, kuid nii Esimese kui Teise maailmasõja ajal seda ei toimunud. Nüüdne õllefestival on järjekorras 186.