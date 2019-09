25-aastane kaunitar jäeti absurdsel põhjusel ööklubi ukse taha

Reisibüroos töötav naisterahvas tahtis sõbranna kluppi minna, kuid Birminghamis asuva ööklubi 101 Club uksed jäid neile suletuks, vahendab Daily Star.

Põhjus on aga küllalt eripärane: uksehoidjad ütlesid Patrycjale, et tema kingad polnud piisavalt kõrge kontsaga. Paar nädalat varem pahkluu välja väänanud naine oli jalga pannud madalama kontsaga kingad, et mugavamalt käia saaks, aga klubitöötajatele see ei sobinud.

Väidetavalt jäi ukse taha ka Patrycja sõbranna, keda ei lubatud sisse, kuna kandis musti retuuse.

Patrycja rääkis väljaandele Birmingham Mail, et kandis madalaid kontsi ja seelikut. «Ma üritasin turvamehele selgitada, et olin jala välja väänanud ega saanud kõrgeid kontsi kanda, aga ta ei lasknud meid ikka sisse.»

Turvamees olevat öelnud, et ta kontsad polnud piisavalt kõrged. Kui naine juhtunu teemal Instagramis klubi poole pöördus, vastati talle, et kontsata jalanõud ja moekad dressid on lubatud. Samuti vabandati tema ees, et ta ennast diskrimineeritult tundma pidi.

«Meil on küll kindel riietumisstiil, mille järgimist peavad meie uksehoidjad jälgima, aga see ei tähenda, et naised peaksid kuidagi provokatiivselt riietuma,» vastasid klubi esindajad ja lisasid, et ka kõrged kontsad pole peopaika pääsemiseks vajalikud. Patrycja sõnul väitsid turvamehed aga vastupidist.

«See pani mind väga ebamugavalt tundma, et mul kästi mingeid kindlaid riideid kanda,» rääkis naine. «Kui lähed sõpradega välja pidu panema, siis ei taha alati kõrgeid kontsi kanda.»

Ebamugavust põhjustas ka see, et turvamehed keelasid naistele sissepääsu teiste järjekorras seisnud inimeste ees. «Nad lasid viiel naisel meie ees sisse minna, aga meid ei lubatud, kuna meil polnud kindlat väljanägemist. Mõned mehed hakkasid meie üle naerma,» kirjeldas Patrycja juhtunut.