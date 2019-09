Politsei arreteeris koolis jonnima hakanud 6-aastase tüdruku

6-aastane Kaia Rolle segas tunnis korda, nii et ta saadeti direktori juurde. Vanaema sõnul oli käitumine tingitud unetusest, mis on seotud uneapnoega. Uneapnoe on une ajal tekkiv hingamiskatkestus.

Koolitöötaja haaras tüdruku randmetest, et teda maha rahustada, kuid see ajas tüdruku veel rohkem närvi ning ta lõi töötajat. Kooli politseinik arreteeris tüdruku peksmissüüdistuse alusel ja ta viidi noorte hindamiskeskusse.

Tüdruku vanaema oli juhtunust šokeeritud. Politseiametnik Dennis Turner ei mõistnud naist, kui too selgitas, et tüdrukul on unehäired. «Mul on ka uneapnea, aga ma ei käitu nii,» olevat Turner vanaemale öelnud.