Galerii: Tallinnas vurasid autovaba päeva puhul ringi erilised tõuksid

Tootedisaini osakonna õppejõu ja tõukerataste prototüüpimise kursuse juhendaja Heikki Zoova sõnul on disaini mõõt inimene. «Tõukeratta funktsioon, konstruktsioon ja ehitus on hästi nähtav, arusaadav ja tema väärtus kasutaja poolt kiiresti mõõdetav. Nendel põhjustel on tootedisaini tudengite üks esimene erialaülesanne aastate jooksul olnud tõukeratas,» ütles Zoova.